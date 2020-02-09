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Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

09.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:28

'in ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Ahmet Tur'a ait 2 katlı evde oturan oğlu Yunus Tur'un bulunduğu evde yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ANNE VE 3 ÇOCUK DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Sağlık ekipleri, yangına uyurken yakalanan anne Nisan Tur (34) ve çocukları Miran, Lorin ile Ecrin'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından anne ve yaşları 1 ile 7 arasında değişen 3 çocuğun cenazeleri Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGIN BABALARI EVDE YOKKEN YAKALADI

Yangında eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Yunus Tur'un yangının çıktığı sırada evde olmadığı ve ilçede bulunan Eti Bakır işletmesinde çalıştığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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MARDİN:Allah sabır versin çok zor.
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