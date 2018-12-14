Mardin'de Yaralı Yavru Köpek Tedavi Edildi

14 Aralık 2018 Cuma 17:01



14 Aralık 2018 Cuma 17:01

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinde, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, yaralı halde bulunan yavru köpek yapılan operasyonun ardından hayata tutundu.Mardin Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Kızıltepe ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşmüş, yaralı halde bulunan yavru köpek, merkeze getirilerek, gerekli tedavileri yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentin hayvan dostu bir haline gelmesi için el birliğiyle çalıştıklarını söyledi.Yapılan çalışmalarla hayvan barınağını modern bir hale getirdiklerini aktaran Yaman, "Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getirdik. İçerisine hayvan hastanesini kurarak her türlü müdahale yapılabilecek durumda. Diğer illerden de hastanemize hayvanlar getiriliyor. Burada gerekli tedavilerini yapıyoruz." dedi.Yaman, şöyle konuştu:"Şehrimizdeki engelli, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları barınağa getirerek gerekli tedavilerini yapıyoruz. Engelli hayvanları barınağımızda misafir ediyoruz. Diğerlerinin durumları iyi oldukça doğaya bırakıyoruz. Mardin huzurla birlikte, öğrenci, kadın, engelli dostu şehir oldu, hayvan dostu bir şehir oldu."