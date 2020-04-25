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Mardin'de yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim

Mardin'de yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakimMARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:04
Mardin'de yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim
MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Mardin'de, sessizlik sürüyor. Kısıtlamanın 3'üncü gününde tarihi cami ve kiliselerin yer aldığı cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken, daha önce günlük binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi çarşılarda ise sessizlik sürdü. Mardin’de yasağın 3’üncü gününde de sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel , Haber
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