Mardin'de yasak kalktı, vatandaşlar tedbir almadan sokağa koştu

İki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde vatandaşlar herhangi bir tedbir almadan sokakları doldurdu.İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı dün gece yarısından itibaren kaldırıldı. Yasağın kalkmasının ardından Mazıdağı'nda vatandaşlar herhangi bir tedbir almadan manav, market, ATM ve parklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsata çevirip banklarda oturup meşrubat içerken, bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana oturup sohbet etti. Bir vatandaşın banklarda uyuması ise dikkat çekti.İlçede fırın işleten Yaşar Naş, sokağa çıkma yasağında polis arkadaşlarla birlikte evlere ekmek dağıttıklarını söyledi. Naş, "Halkı ekmeksiz bırakmadık. Çok sıkıntılı günler geçiriyoruz korona virüs nedeni ile. Her türlü imkanı seferber ettik, fırına şerit ve bant çektik ekmekleri dışarıdan veriyoruz. İki gün erzak var herkesin evinde ama birden her yere saldırmaları cahillikten başka bir şey değil. İki günde kimse aç kalmaz, bu hastalığı daha fazla bulaştırır. Herkesin daha fazla dikkat etmesini istiyoruz" dedi.ATM'lerde uzun kuyruklar oluşurken, manavda ise yoğunluk oluştuğu görüldü. - MARDİN