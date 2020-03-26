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Mardin'de yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı

Mardin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekiplerince giderildi.

26.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:16
Mardin'de yaşlı çiftin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı
Mardin 'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan yaşlı çiftin temel ihtiyaçları jandarma ekiplerince giderildi.
Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Kütüklü Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Nezir ve eşi Hamdiye Çapat, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ve temel gıda malzemelerini alamadıklarını Vefa Koordinasyon Grubu'na bildirdi.
Yardım talebi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşıladı.
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden çift, jandarmaya ve diğer yetkililere dua ederek teşekkür etti.
Ekipler de, "Siz evinizden çıkmayın, biz jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Yeşilli, Mardin, Güncel

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