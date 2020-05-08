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Mardin'de yetim ailelerine yardım

Mardin'de yetim ailelerine yardımUMUT Kervanı Derneği'nce, Ramazan Bayram'ı öncesi Mardin'deki yetim 50 aileye gıda, et ve bayram şekeri verildi.

08.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:07
Mardin'de yetim ailelerine yardım
UMUT Kervanı Derneği'nce, Ramazan Bayram'ı öncesi Mardin'deki yetim 50 aileye gıda, et ve bayram şekeri verildi.
Ramazan içerisinde, Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı ve nakdi destek çalışmaları yapan Mardin Umut Kervanı Temsilciliği, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından her yıl Ramazan Ayının 15'inde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bu kez yetim aileleri sevindirdi. Mardin Umut Kervanı Derneği Başkanı Fatih Akman Ramazan ayı boyunca organize ettikleri çalışmalar kapsamında bu sefer ulaşabildikleri yetimlere gıda, bayram şekeri ve et desteğinde bulunduklarını söyledi.
Çalışmalarını arttırarak sürdürme gayretinde olduklarını ifade eden Akman, "Mübarek Ramazan ayının 15'inci günündeyiz. Her Ramazan ayının 15'inci günü 'Dünya Yetimler Günü' olarak kutlanmaktadır. Yetimleri sadece belirlenmiş bir günde hatırlamak değil, ihtiyaçları olduğu her zaman yanlarında olmak, ihtiyaçlarını gidermek ve ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için ciddi projeler üretmek gerekiyor. Bizler de Umut Kervanı olarak Mardin'deki yetimlere yönelik çalışma içerisine girdik. Yaklaşık 50 yetim ailemize gıda, et ve bayram şekeri desteğinde bulunduk" dedi.
Kendilerine yardım yapılan yetim aileleri de Umut Kervanı gönüllülerine teşekkür ederek kendilerini sevindiren hayırseverlere dua etti. Mardin’de yetim ailelerine yardım

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayram, Mardin, Güncel, Haber

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