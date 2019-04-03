Mardin'de Yolcular Kanser Hastalığı Hakkında Bilgilendirildi

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Mardin'de sürücü ve yolcular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi.Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca program düzenlendi.Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik düzenleyerek, kansere dikkat çektiler.Midyat-Mardin kara yolunda ekipler, araçlardaki yolcular ve sürücülere broşürler dağıttı, bilgilendirme yapıldı.Midyat İlçe Sağlığı Müdürlüğünde görevli ebe Hacer Akalın, jandarmayla yolculara kanser taraması hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Yolcu Meryem Altunç ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.