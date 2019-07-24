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Mardin'de "Zabıta Koordinasyon Toplantısı"

Mardin'in Midyat ilçesinde "Zabıta Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

24.07.2019 12:53 Mardin'de
Mardin'in Midyat ilçesinde "Zabıta Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kinyaz Köle başkanlığında düzenlenen, ilçe belediyelerinin zabıta müdürlüklerinden katılımın sağlandığı toplantıda zabıtanın görev ve sorumluluğundaki konular görüşüldü.
Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili yürütülecek çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda belediyelerle koordineli şekilde çalışma yürütülmesi konusu da ele alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar ile Artuklu, Nusaybin, Derik, Mazıdağ, Savur, Dargeçit, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinden zabıta müdürleri katıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Midyat, Mardin, Zabıta, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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