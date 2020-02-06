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Mardin'deki barınak, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu.

06.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:46Mardin'deki barınak, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu
Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, kışın zor şartlarında sokak hayvanları için çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda hayvanların rüzgardan etkilenmemesi için barınakların etrafına branda çekilirken yuvalara ise elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi.
Barınakta yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu. Hayvanların yeme, içme, aşı ve gerekli bakımları barınakta devam etmekte.
Türkiye'de örnek gösterilecek bir hayvan barınağına sahip olduklarını ifade eden Yaman, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
Yaman, "Burada engelli, yavru ve diğer hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir yuvaya sahip oldular. Bu konuda barınakta çalışan arkadaşlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar." dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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