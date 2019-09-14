Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu (2)

26 YIL SONRA BABASIYLA AYNI YAŞTA VE AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Mardin'in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede dün akşam şehit olan güvenlik korucu 8 çocuk babası Abdullatif Emen (37), kendisi gibi güvenlik korucusu olan şehit babası Mehmet Emin Emen'in yanında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin Devlet Hastanesi'nde cenazesi alın şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen için doğduğu Ömerli ilçesine bağlı Kayaüstü mahallesinde uğurlama töreni düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, şehidin silah arkadaşları ve yakınlarının da bulunduğu 2 bin kişinin katıldığı uğurlama töreninde teröre lanet okundu.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duanın ardından şehit Emen'in cenazesi, helallik alınarak aile kabristanına götürüldü. Kendisi gibi güvenlik korucusu olan 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 yılında terör saldırısında şehit olan babası Mehmet Emin Emen'in ölüm yıl dönümünde şehit olan Abdullatif Emen, babasının yanında toprağa verildi.

