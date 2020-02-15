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Mardin'deki göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PYD üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

15.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:06Mardin'deki göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
'in ilçesinde terör örgütü PYD üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PYD üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan S.R, M.H. örgüte geçen yıl katıldığını itiraf eden Ahmet Fereç Halil ve terör örgütü YPG/PKK'ya kuryelik yaptığı tespit edilen A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı.
Zanlı E.X. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu 10 Şubat'ta, Suriye uyruklu S.R. ve M.H'nin göçmen kaçakçılığı yaptıkları, PYD mensuplarının yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmesini sağladıkları tespit edilmişti. Takibe alınan S.R. ve M.H. ile beraberindeki S.A, E.X. ve Ahmet Fereç Halil'in bulunduğu araç, Suriye sınırına sıfır noktadaki Şenyurt Mahallesi'nde durdurulmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Halil'in, terör örgütü PYD'ye geçen yıl katıldığını, örgütte "Berhudan" kod adını kullandığını itiraf ettiği öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında üzerinde tabanca ve YPG/PKK'ya ait patlayıcı olduğundan şüphelenilen malzemelerin bulunduğu çanta ile Suriye sınırından Türkiye'ye geçtiği öğrenilen A.A, 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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