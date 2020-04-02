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Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı

Mardin'de aralarında dernek, vakıf ve sendikalardan oluşan Mardin sivil toplum kuruluşları muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.

02.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:14
Mardin'deki STK'lardan ortak destek çağrısı

Mardin 'de aralarında dernek, vakıf ve sendikalardan oluşan Mardin sivil toplum kuruluşları muhtaç aileler için yardım kampanyası başlattı.


Mardin STK Platformu yaptığı yazılı açıklamada Mardin'de bulunan muhtaç aileler için başlatılan vefa kampanyasına destek verme kararı aldı. Platform Başkanı Ahmet Ceylan tarafından STK'lar adına yapılan ortak açıklamada ihtiyaç sahiplerine gıda yardımının yapılacağı, evini veya iş yerini kiraya vermiş olan mülk sahiplerinden de 3 ay için kiracılarından kira almayarak fedakarlık göstermeleri istendi.


Ahmet Ceylan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan korona virüsü ülkemizde de maalesef gittikçe yayılmaktadır. Küresel bir soruna dönüşen korona virüsle mücadele Türkiye'de de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ülkemizin en az zararla bu küresel musibeti atlatması için devlet tarafından verilen bu mücadeleye başta STK'lar olmak üzere halkın da kendi imkanlarıyla katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. 2. Dünya savaşından bu yana dünya çapında meydana gelen ve ağır sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçlarının olacağı beklenen bu salgınla mücadelede başarılı olmamız için devlet-millet işbirliği ile birlik, beraberlik ruhu içinde hareket etmemiz gerekir."


Darda olanlara yardım etmenin insani, vicdani ve İslami bir borç olduğunu anlatan Ceylan, "Bu süreçte, virüsten korunmak için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, yaşlı vatandaşlarımızın durumunun takip edilerek onlara yardımcı olunması, maddi açıdan sıkıntıya düşen ailelere gıda, hijyen gibi ayni veya nakdi yardım yapılması için STK'ların aktif görev alması gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla Mardin STK Platformu olarak hepimiz için ağır bir imtihana dönüşen bu süreçte işini kaybeden, çalışamaz duruma gelen, bir şekilde geçim sıkıntısı içine düşen ailelere yardım kampanyasına maddi durumu iyi olan veya işini kaybetmemiş olan herkesi davet ediyoruz. Az, çok demeden en yakınımızdan başlayarak darda olanlara yardım etmek bizim insani vicdani ve İslami borcumuzdur" dedi.


Karaborsa yerine indirim daveti


Zamanın dayanışma zamanı olduğunu vurgulayan Ceylan, "Bugün ailemiz bir sıkıntı yaşamıyor olabilir ama unutmayalım ki maddi ve manevi sıkıntılar içinde çatırdayan pek çok aile vardır. Yaşadığımız toplumda huzursuz ve mutsuz kimseler varken bizim mutlu ve huzurlu kalmamız mümkün değildir. Bu nedenlerle alacaklı vatandaşlarımızı borçlulara karşı daha müsamahakar olmaya davet ediyoruz. Güçleri yetiyorsa kira ve diğer her türlü alacaklarından vazgeçmeye, en azından pandemi süresince indirime gitmeye davet ediyoruz. Bu zor günde herkesi kardeşlik hukukuna riayet etmeye çağırıyoruz. Bu sıkıntılı sürecin bir gün son bulacağına ve bunun bir imtihan olduğuna inanıyoruz. Bu imtihanda bazıları stokçuluk, karaborsacılık, cimrilik ile hatırlanacak buna karşın Allah katında ve insanlar nezdinde bazı insanlar ise iyilikleri ile hatırlanacaktır. Bu zor zamanda sadece yaptıklarımız değil yapabildiğimiz halde yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Hep birlikte bir olma ve dayanışma zamanıdır. Mardin STK Platformu olarak bütün STK'ları ve yardım sever Mardin halkını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu kapsamda Kızılay, İHH, Umut Kervanı ve Türkiye Diyanet Vakfına yardım etmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca talep edilmesi halinde, Vefa Sosyal Destek Grubuna, zamanı ve sağlığı müsait olanları katkıda bulunmaya çağırıyoruz" diye konuştu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel
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