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Mardin'deki tarihi caddede yenileme çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Cadde'de yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.

20.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:41
Mardin'deki tarihi caddede yenileme çalışmaları başladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Birinci Cadde'de yol yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarına başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca kentte yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Diyarbakır Kapı mevkisine kadar eski taşlar kaldırılarak yerine bazalt taşı döşenmeye başladı. Cadde boyunca zemini bozulmuş ya da çökmüş alanlarda da yenileme çalışmaları yapılacak.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, tarihi Mardin'de yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Yaman, yaşanan trafik ve park sorununu çözmek için başlatıkları çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır Kapı Kapalı Otopark ile Cumhuriyet Meydanı Projelerinin hayata geçirilmeye devam ettiğini aktardı.
Koronavirüs ile ilgili çağrılarına uyan vatandaşların evde kaldığını dile getiren Yaman, cadde ve sokakların boş kaldığı bu dönemde Birinci Cadde'de yapım ve zemin iyileştirme çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.
Yaman bu çalışmaların cadde boyunca devam edeceğini anlatarak, "Diyarbakır Kapı mevkisine kadar bozulan ve çöken yolun taşlarını iş makinelerimizle kaldırdık. Şimdi onların yerine bazalt taşı döşüyoruz. Gerekli tedbirlere uyularak yapılan çalışmalar bittiğinde Birinci Caddeye ayrı bir hava katılacak. Böylelikle bu zor dönemi değerlendirerek Birinci Caddemizi de yenilemiş olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi şehir için ne yapsak azdır. Sorumluluğumuzun bilincinde yeni projelerle tarihi şehri daha da cazip hale getireceğiz.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Mardin, Güncel
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