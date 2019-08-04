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Mardin'deki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 141 kişiden 2'si tutuklandı.

04.08.2019 14:58 Mardin'deki uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 141 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 438,38 gram esrar, 25 gram eroin, 13 uyuşturucu hap, 3,35 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 162 bin 830 paket sigara, 582 kilogram tütün, 103 kilogram nargile tütünü, 239 şişe içki, 7 bin 616 puro, 55 cep telefonu, 1 tabanca ele geçirildiği anımsatıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 141 kişiden 2'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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