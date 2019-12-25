" Mardin'den Bir Otomobil Hikâyesi"

Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilip müzeye dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi, kuruluşunun 10. yılını Mardin'in sosyal belleğinde önemli yeri olan bir otomobili koleksiyonuna katarak kutluyor.

1913'te Mardin'de dünyaya gelen ve lakabını bu bölgede "yardım eden" anlamındaki "muin" sözcüğünden alan ve Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla beraber "Özyardımcı" soyadını kullanan Yahya Muin, 1930'lardan itibaren kardeşi Salih'le birlikte farklı markalarda ABD yapımı otomobil, kamyon ve otobüsleri Mardin'e getirdi, alım satımını yaptı. Muin'in, dönemin koşullarında yüksek bir fiyata satın aldığı ve taksi olarak kullandığı kiremit rengi 1952 model Chevrolet otomobil, yıllarca Mardinlilerin yanı sıra, buraya gelen siyasetçi, bürokrat ve hakimlere de hizmet etti, düğün konvoylarından adli keşif gezilerine Mardin günlük hayatında önemli bir yere sahip oldu.

Yahya Muin'in 2007'deki vefatının ardından çocuklarının Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi – Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ne bağışladığıotomobil, hikâyesinin ve Mardin sosyal hayatında üstlendiği önemin aktarıldığı panolar ve özel hazırlanan bir belgeselle birlikte25 Aralık 2019'dan itibaren izleyicilerle buluşacak.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı, müze koleksiyonuna bağışlanan otomobilin sunumu töreninde yaptığı konuşmasında "1952 senesinde merhum Yahya Özyardımcı tarafından Mardin'e getirilen ve 28 yıl boyunca pek çok Mardinlinin hayatına dokunan bu emektar otomobilin bağış töreninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihe tanıklık eden bu özel otomobil, Mardinlilerin nikah, düğün gibi özel günlerinde, hakim, savcı, avukat ve din adamlarının seyahatlerinde ulaşım aracı olarak kullanılmış. Merhum Yahya Özyardımcı bu ekmek teknesinden kazandıkları ile bütün çocuklarını en iyi okullarda okutmuş. Değerli Özyardımcı ailesine bu önemli otomobil bağışı için teşekkürlerimi sunarken Mardin'in kent kültürünü yansıtan bu otomobili, Mardinlilerin en iyi şekilde sahipleneceklerine yürekten inanıyorum. Bu sene aynı zamanda müzemizin açılışının 10. yılı. 10 yılda 900 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan müzemize sahip çıkan başta Mardinliler olmak üzere tüm sanatseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise "Müzeler sadece eser sergilemez, toplumsal mirası, geçmişin anılarını da aktarır. Bizler bunu Mardin için bir bellek görevi addederek Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi - Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nin kapılarını 10 yıl önce açtığımızda, sadece şehrin yaşam kültürünü değil, Mardin'in yaşayan değerlerini, önemli şahsiyet ve mekânlarını da tanıtmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemiştik. 10. yılımızda Özyardımcı Ailesi'nin ilgi ve cömertliği ile Müzemiz koleksiyonuna dahil olan 1952 model Chevrolet Deluxe otomobil, üretildiği tarihten beri Mardin'in sosyal hayatının bir tanığı olmuş ve Mardinlilerin anılarında yer etmiştir. Bu otomobil ve onu çevreleyen anılar dizisi, Mardin'in bugün ve gelecekteki ziyaretçilerine geçmiş günleri tanımaya eminiz ki vesile olacaktır. Özyardımcı Ailesi'ne Müzemize gösterdiği güven için çok teşekkür ediyorum" dedi.