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Mardin'den depremzedelere gıda yardımı

Mardin'den depremzedelere bir tır gıda yardımı gönderildi.

12.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:28Mardin'den depremzedelere gıda yardımı
'den depremzedelere bir tır gıda yardımı gönderildi.
Mardin Valiliğince temin edilen ve içerisinde gıda malzemelerinin yer aldığı tır, Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen programın ardından 'a hareket etti.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, maddi ve manevi yardımlarla Elazığ ve 'daki depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.
Daha öncede depremzedelere yardım gönderdiklerini anımsatan Yaman, şunları söyledi:

"İnşallah oradaki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olur. Türk milleti bu tür sıkıntılarda her zaman bir araya geliyor. Yanı başımızdaki İdlib içinde yardımlarımız devam ediyor. Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının kısa sürede sarılacağına inanıyorum."
Duanın ardından bin kolilik yardım tırı Elazığ'a gönderildi.

Malatya, Elazığ, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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