Mardin'den İdlib'e 5'inci yardım tırı gönderildi
Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 5 tır insani yardım malzemesi toplandı.
14.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:56
Mardin 'de, Suriye 'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için 5 tır insani yardım malzemesi toplandı.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 5'inci insani yardım malzemesi tırı, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere yola çıktı.
Platform başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan drama vurgu yaparak 5'inci yardım tırını hazırladıklarını ve Mardin'de başlatılan yardım kampanyasının sona erdiğini belirtti.
1 ay boyunca kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamın da halkın desteği ile İdlib'e 5'inci yardım tırını yola çıkardıklarını ifade eden Ceylan, "Allah'a şükür İdlib harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Hatay'ın güneyine yığılan 2 milyona yakın mülteci sayısı her geçen gün azalmakta ve bu harekat kapsamında kurtarılan İdlib'e, yani evlerine, köylerine, barklarına geri dönmektedirler. İnşallah sınırımda biriken, aç ve açıkta kalan çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan bu mültecilerin sayısı hızla azalacak inşallah bu sevindirici bir durumdur. Yardım kampanyası kapsamında katkı sağlayan Mardin'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Dua okunduktan sonra yardım malzemelerini taşıyan tır İdlib'e uğurlandı.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 5'inci insani yardım malzemesi tırı, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere yola çıktı.
Platform başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan drama vurgu yaparak 5'inci yardım tırını hazırladıklarını ve Mardin'de başlatılan yardım kampanyasının sona erdiğini belirtti.
1 ay boyunca kent genelinde başlatılan yardım kampanyası kapsamın da halkın desteği ile İdlib'e 5'inci yardım tırını yola çıkardıklarını ifade eden Ceylan, "Allah'a şükür İdlib harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Hatay'ın güneyine yığılan 2 milyona yakın mülteci sayısı her geçen gün azalmakta ve bu harekat kapsamında kurtarılan İdlib'e, yani evlerine, köylerine, barklarına geri dönmektedirler. İnşallah sınırımda biriken, aç ve açıkta kalan çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan bu mültecilerin sayısı hızla azalacak inşallah bu sevindirici bir durumdur. Yardım kampanyası kapsamında katkı sağlayan Mardin'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Dua okunduktan sonra yardım malzemelerini taşıyan tır İdlib'e uğurlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Mardin'den İdlib'e 5'inci yardım tırı gönderildi
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