Mardin'den İdlib'e insani yardım tırı gönderildi
Mardin'de, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemeleri tırla İdlib'e gönderildi.
14.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:34
Mardin 'de, Suriye 'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemeleri tırla İdlib'e gönderildi.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 5'inci insani yardım malzemesi tırı, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı.
Platform Başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, 5'inci yardım tırını hazırladıklarını belirterek, 1 aydır süren yardım kampanyasının sona erdiğini belirtti.
Kampanya kapsamında halkın desteğiyle İdlib'e 5'inci yardım tırını yola çıkardıklarını ifade eden Ceylan, "Yardım kampanyası kapsamında katkı sağlayan Mardin'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
İnsani yardım malzemesi yüklü tır, dua edilmesinin ardından İdlib'e uğurlandı.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizasyonuyla toplanan 5'inci insani yardım malzemesi tırı, Suriye'nin İdlib kentine gitmek üzere yola çıktı.
Platform Başkanı Ahmet Ceylan, toplama merkezinde yaptığı açıklamada, 5'inci yardım tırını hazırladıklarını belirterek, 1 aydır süren yardım kampanyasının sona erdiğini belirtti.
Kampanya kapsamında halkın desteğiyle İdlib'e 5'inci yardım tırını yola çıkardıklarını ifade eden Ceylan, "Yardım kampanyası kapsamında katkı sağlayan Mardin'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
İnsani yardım malzemesi yüklü tır, dua edilmesinin ardından İdlib'e uğurlandı.
Kaynak: AA
Manşet
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