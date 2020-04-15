Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan iki hasta 15 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.

15.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:43
Mardin 'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde korona virüs teşhisi konulan ve hastaneye yatırılan iki hasta 15 gün süren tedavi sonucunda iyileşerek taburcu edildi.
Kızıltepeli tır şoförü 33 yaşındaki Ferhat Bozan ve 61 yaşındaki Hıdır Atasoy, 15 gön önce yüksek ateş ve eklem ağrıları şikayetiyle hastaneye başvurdu. Her iki şahıs da yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı. Yapılan tetiklerin ardından hastaneye yatırılan Bozan ve Atasoy, 15 gün sonra virüsü yenerek taburcu edildi. Tedavi gördükleri bölümden izolasyon kurallarına uygun bir şekilde taburcu edilen ve sağlık çalışanları tarafından evlerine uğurlanan şahıslar büyük sevinç yaşadı.
Hastane yönetimine teşekkür eden her iki hasta 15 gün boyunca evlerinde izolasyonda kalacak. Mardin’den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Artuklu, Mardin, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
DSÖ’den Trump’ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haberler
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
RTÜK, Fatih Portakal’ın yorumlarından dolayı FOX TV’ye ceza verdi Haberler
RTÜK, Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı FOX TV'ye ceza verdi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken, sosyal medyaya veda etti
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Haberler ›› Yerel ››Mardin'den iki kişi daha korona virüsü yenerek taburcu oldu - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:14: Diyarbakır'da bir ilk: Milli Eğitim Müdürülüğü öğrenciler için online ders kanalı açtı - Haberler 19:12: Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi 19:12: Brezilyalı 99 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Covid-19'a karşı verdiği mücadeleyi kazandı - Haberler 19:10: ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu - Haberler 18:56: Muğla'da itfaiye erleri yangından etkilenen yavru kedileri suni teneffüsle kurtardı - Haberler 18:56: Yeni Zelanda'da başbakan, bakanlar ve kamu idarecilerinin maaşlarında yüzde 20 kesinti - Haberler 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz 18:47: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:18: Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor 17:08: Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü