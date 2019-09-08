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Mardin'den kahreden haber: Güvenlik korucusu şehit oldu

Mardin'in Ömerli ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Şafak-127 Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva operasyonunda biri kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu ise şehit oldu.

08.09.2019 17:45
Mardin'in Ömerli ve Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Şafak-127 Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva operasyonunda biri kadın 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada ağır yaralanan güvenlik korucusu ise şehit oldu.
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin etkisiz hale getirildiği PKK'lı teröristlere yönelik Ömerli Kömürlü Mahallesi ile Nusaybin Küçükkardeş Mahallesi arasında düzenlenen operasyonda yaralanan güvenlik korucusu Evren Başçı, tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Başçı'nın cenazesinin düzenlenecek törenin ardından Artuklu ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Mardin'den kahreden haber: Güvenlik korucusu şehit oldu

Nusaybin, Ömerli, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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