MARDİN Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın

Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangınMARDİN'in Derik ilçesinde, meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda yangın çıktı.

09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:11
Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın
MARDİN'in Derik ilçesinde, meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda yangın çıktı. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın, 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi kırsalında dün yangın çıktı. Yeni dikilen meşe ağaçlarının da bulunduğu yeşillik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları 2 saatlik müdahalenin ardından yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangının 5 dönümlük alanda etkili olduğu belirlendi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, yüzlerce ağacın küle döndüğü belirlendi. MARDİN Derik’te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: Derik, Güncel, Haber

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