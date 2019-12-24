Haberler » Güncel » Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı - Haber

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı

Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji uzman doktoru Murat Cansever, göreve başladı.

24.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:54 Mardin Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji doktoru göreve başladı
Devlet Hastanesine atanan çocuk alerji ve immünoloji uzman doktoru Murat Cansever, göreve başladı.
Cansever, yaptığı açıklamada, daha önce hastanede böyle bir bölüm olmadığı için hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle bölümün kurulumu için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Bu bölümde çocuklardaki alerjik ve bağışıklık hastalıklarını araştırdıklarını ifade eden Cansever, şunları kaydetti:
"Alerji yönünden 0-18 yaş arasındaki çocuklar içerisinde bebeklik egzaması, besin alerjileri, alerjik nezle dediğimiz polene bağlı olan alerjik burun iltihabına ve aynı zamanda astım ile ilaç alerjileri gibi rahatsızlıkları bulunan hastalara bakacağız. Bağışıklık yetmezliği ile ilgili sık enfeksiyon geçiren çocuklara da sağlık hizmeti sunacağız." dedi.
Başhekim uzman doktor Alpay Tuncar da, bu bölümü hastanede ilk defa hizmete aldıklarını belirtti.
Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde bu hizmeti vermeye başladıklarını ifade eden Tuncar, "Çocuklarda alerji artık çok sık görülmeye başlandı ve birçoğu enfeksiyon zannedilerek gereksiz ilaç tedavileri almakta. Sağ olsun yeni başlayan doktorumuzla Mardin'de bu gibi sıkıntıları ortadan kaldırıp, en azından hayati tehlikeye düşecek alerjik durumlarda hasta yakınları bilgilendirerek bu konuda gerekli testleri yapabileceğiz. İl Sağlık Müdürlüğünün de desteğiyle doktorlarımız için gerekli olan bütün imkanları sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19   Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40... - Haber
13:19   Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi - Haber
13:18   Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haber
13:14   Çelikhan'da Kamber Sucu güven tazeledi - Haber
13:12   Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:21:48