Haberler » Spor » Mardin'e, bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru yapılıyor - Spor

Mardin'e, bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde profesyonel bisiklet parkuru yapıyor. Yapımına başlanan bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru çalışmaları hızla devam ediyor.

13.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:37Mardin'e, bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde yapılan profesyonel bisiklet parkuru (veledrom) inşası hızla devam ediyor.

425 metrelik asfalt pist ve 400 metrelik bisiklet yarışları için pistten oluşacak veledromun bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Profesyonel bisiklet parkurundan vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular ücretsiz faydalanabilecek.

"MARDİN BİSİKLET KENTİ OLACAK"

"425 metre uzunluğunda asfalt pist ve 400 metre uzunluğunda BMX pistinden oluşacak veledromda pedalların dönmesini heyecanla bekliyoruz" diyen Mardin'e bisiklet sporunu getiren ve Mardinlilerle bisiklet sporunu tanıştıran iş insanı, Mardin Bisiklet İl Temsilcisi ve Mardin Samsa Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Samsa, "Veledromun tamamlanmasıyla Mardin tamamen bisiklet kenti olacak ve yepyeni şampiyonlar yetiştirecek" dedi.


Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Üniversitesi, Mardin, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:03:44