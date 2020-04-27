Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı

Esnafı tokatlayan polis, görevden alındıMARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa çıkma yasağı denetimlerinde market sahibi S.Y.?ye tokat atan polis memuru A.Ö., hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.

27.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:28
Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
MARDİN'in Derik ilçesinde, sokağa çıkma yasağı denetimlerinde market sahibi S.Y.?ye tokat atan polis memuru A.Ö., hakkında adli ve idari soruşturma başlatılıp, görevden alındı.
Olay, 25 Nisan günü Derik ilçe merkezinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında uygulama yapan polis ekipleri, Derik ilçe merkezinde S.Y.'ye ait marketin açık olduğunu fark etti. Uygulama sırasında polis memurlarından A.Ö., tartıştığı market sahibi S.Y.'ye tokat attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis memuru A.Ö. hakkında soruşturma başlatılarak, görevinden alındı.
'GEREKLİ ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI'
Derik Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, polis memurunun davranışı tasvip edilmediği belirtilerek, şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığı tarafından koranavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına istinaden 25 Nisan 2020 günü Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu görülmesi üzerine görevli ekip tarafından gerekli işlemler yapıldığı esnada hiç bir şekilde tasvip edilmeyecek uygunsuz davranış sergilediği tespit edilen görevli polis memurumuz hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, soruşturmanın selameti açısından personele görevden el çektirilmiştir." MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Derik, Polis, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Son Dakika: Türkiye’de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı’na destek çıktı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Erdoğan’dan İBB’nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haberler
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Haberler››Güncel››MARDİN Esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:32: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e... - Haber 20:32: Samsun'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara bir milyon 361 bin 474 lira ceza - Haber 20:30: Hayırsever vatandaş veresiye defterini yırttı - Haber 20:29: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 900 oldu - Haber 20:26: New York Valisi Cuomo, bazı iş yerlerinin 15 Mayıs'ta açılabileceğini açıkladı - Haber 20:08: Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 2 bin 900'e yükseldi - Haber 20:00: Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu - Magazin 19:27: İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı - Haber 19:07: Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum - Haber 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin