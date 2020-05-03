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MARDİN Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu

Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okuduMARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi sunan müzik grubu, mahallede taziye olduğunu öğrenince bu kez dua okudu.

03.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:04
Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu
MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanlar için 3 dilde ilahi dinletisi sunan müzik grubu, mahallede taziye olduğunu öğrenince bu kez dua okudu.
Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için ramazan ayı ile birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi sunuluyor. Mardin Müzik Topluluğu sanatçılarından oluşan ekip, üstü açık gezi otobüsünde Kızıltepe ilçesinin cadde ve sokaklarında gezerek, ilahiler seslendiriyor. Bir evde taziye olduğu uyarısı üzerine grup, bu kez de dua okudu. Halk da pencere ve balkonlara çıkarak, grubun okuduğu duaya eşlik etti.
Grubun solistlerinden Serdar Örnek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlara moral sağlamak için mahalle mahalle gezerek, ilahi dinleti sunduklarını belirtip, "Hemşehrilerimizin morallerini yüksek tutmak için ilahi dinletisi verirken geçtiğimiz bir sokaktaki bir evde taziye olduğu uyarısı üzerine dinletimizi keserek hemen dua okumaya başladık. Vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dua okumamızla birlikte taziye sahibi de gelip bize teşekkür etti" dedi. MARDİN Evde kalanlar için ilahi seslendiren grup, bu kez dua okudu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel, Haber

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