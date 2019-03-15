Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle geliştirilen "Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.Proje kapsamında 20 yıllığına hibe edilen, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da bir dönem konakladığı tarihi Abdullah Sırrı Efendi Konağı Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi olarak hizmet verecek.DİKA Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, geçen sene 520 bini yataklı olmak üzere 3 milyon turisti ağırladıklarını, bu yıl da yapılan yatırımlarla 5 milyonu aşkın turist beklediklerini söyledi.Bölgede huzur sürdükçe kente gelen turist sayısının da artacağını ifade eden Yaman, "Bunu sağlarken de alt yapıyı düzeltmemiz lazım. Yani turistin rahat edebileceği yatılı mekanların, markalı oteller, moteller, pansiyonlar, konaklar gibi yerlerde yatak sayısının artmasını sağlıyoruz." dedi.Turizm sektöründe önemli faktörlerden birinin de yiyecek sektörü olduğuna işaret eden Yaman, şunları kaydetti:"Buna ilişkin de şu anda çalışmalarımız var. Çünkü Mezopotamya'nın mutfak kültürü gerçekten çok zengin, Mardin mutfağı gerçekten çok önemli. O nedenle de çalışan personellerin eğitimi, mutfakta çalışanların eğitimi, daha güzel sunum yapılması, bunlar arzu ediliyor. Abdullah Sırrı Efendi Konağı da hem mimarisi hem de hatıralarıyla önemli ve güzel bir konak. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ailesiyle Mardin'de bu konakta konakladı. Orayı restore edelim hem de ayağa kaldıralım istiyoruz. İnşallah çok kısa sürede hizmete girecek. Şimdi lansmanı yapıldı, imzalar atıldı, çalışmalara başlayacağız."Çalışmalar kapsamında Türkiye'de ve dünya çapında önemli mutfak akademilerinden olan, "Mutfak Sanatları Akademisi" ile çalıştıklarını vurgulayan Yaman, "Mardin mutfağı bundan sonra artık daha farklı bir şekilde gelen misafirlere sunulacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden şefler gelip, burada eğitilecek, bizim mutfağımızı tanıtmış olacaklar." diye konuştu.Projeye destek amacıyla 20 yıllığına Abdullah Sırrı Efendi Konağını bedelsiz olarak tahsis eden eski Mardin Belediye Başkanı Aydın Saraçoğlu da bu projenin Mardin'in bir güzel örneği olacağını dile getirerek, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise, projenin Mardin turizmine farklı bir boyut kazandıracağını aktardı.Altındağ, "Çünkü tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen Mardin'in, yüzyıllarca bir arada kardeşçe yaşamış olan farklı milletlerin zengin mutfak kültürü, Gastronomi Müzesi sayesinde profesyonel bir şekilde tanıtılacak. Böylece tarihi güzellikleriyle anılan Mardin yöresel lezzetleriyle de yerli ve yabancı turistlere hitap edecek." ifadelerini kullandı.Projenin toplam bütçesinin 5 milyon 551 bin lira olduğu, DİKA tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 4 milyon 151 bin lira hibe desteği sağlanacağı belirtildi.Toplantıya, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Yenigün, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.