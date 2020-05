MARDİN Geçen yıl 2 milyon turistin geldiği Midyat'ta, salgının bitmesi bekleniyor

Kaynak: DHA

Geçen yıl 2 milyon turistin geldiği Midyat 'ta, salgının bitmesi bekleniyorTARİHİ yapıları ve kültürüyle açık hava müzesi konumundaki Mardin 'in Midyat ilçesi, koronavirüs salgını nedeniyle sesiz günler geçiriyor. Geçen yıl 2 milyon turistin ziyaret ettiği tarihi ilçedeki turizmciler, salgının bitmesinin ardından hareketli günlerine kavuşmayı bekliyor.Türkiye'nin inanç ve kültür turizmin merkezleri arasında yer alan Midyat ilçesi, koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından sessiz günler geçiriyor. Geçen yıl 2 milyon turistin ziyaret ettiği yüzyıllardır farklı dinleri, dilleri ve kültürleri bir arada yaşatan Midyat ilçesinde, turizmciler koronavirüs salgının bitmesinin ardından hareketli günlerin başlamasını bekliyor.Tarihte Süryanice Matiate (mağaralar kenti) adıyla bilinen, dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat, binlerce yıllık taş evleri, hanları, camileri, kiliseleri ve manastırları ile kente gelen ziyaretçilere büyülü bir atmosfer sunuyor. İlçedeki, Ulu Cami, Cevat Paşa, Hacı Abdurrahman camileri ile Mor Gabriel ve Mor Yakup manastırları, Mor Barsavmo, Mor Sabrel, Hah Meryem Ana ve Mor Abrohom kiliseleri, mağara müzeleri ve Devlet Konuk Evi tarihi güzellikleri ve barındırdıkları eserlerle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.'GEÇEN YIL HER YER CIVIL CIVILDI' Koronavirüs salgını nedeniyle sessiz günler geçiren Midyat'taki turizm işletmecileri ve esnaf eski günlerini yaşayacağı günleri heyecanla bekliyor. Midyat Süryani Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Gürkan, ilçeye milyonlarca turistin geldiğini ifade ederek, bugünlerde ise tek bir turiste bile rastlanılmadığını söyledi. Gürkan, "Geçen yıl turist sayısı milyonları aşmıştı. Maalesef bugünlerde koronavirüs salgını nedeniyle turistleri göremiyoruz. Geçen yıl her yer cıvıl cıvıldı. Midyat sokakları turistlere alışmıştı. Turizm merkezi Midyat, eski günlerini özlüyor" dedi.Turizm işletmecisi Veli Güneş ise eski günlere kavuşmayı beklediklerini ifade etti. Midyat'a günde ortalama 100 tur otobüsün geldiğini hatırlatan Güneş, "Şimdi yüzde biri bile yok. hemen hemen bitmiş durumdadır. Umudumuz turizmin canlanmasıdır" diye konuştu.