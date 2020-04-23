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MARDİN Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı

Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldıMARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz...

23.04.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:23
Gizem'in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı
MARDİN Valiliği'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, doğum günü olan Gizem Demir (10) için hazırlanan doğum günü pastası, itfaiye aracının merdiveniyle 3'üncü kattaki evine ulaştırılarak sürpriz kutlama yapıldı.
Mardin Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan kimsesiz çocuklara mini konser verilerek, Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Meridin Müzik Topluluğu, süslediği üstü açık araçla şehirde tur atarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı seslendirdiği şarkı ve türkülerle kutladı. Müzikli kutlamaya, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarını alarak, balkon ve pencerelerden eşlik etti.
GİZEM İÇİN SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Mardin'de 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günü kutlamaları da unutulmadı. Demir ailesinin kızları Gizem'in doğum gününü olduğunu belirleyen ekipler, itfaiye aracıyla kutlama programı yaptı. Demir ailesinin evinin önüne gelen itfaiye aracının merdivenine çıkan ekipler, 3'üncü kat balkonunda oturan Gizem'e getirdikleri doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.
Görüntü Döküm
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Balkona asılan bayrak
Evlerden görüntü
Çocuklardan görüntü
İtfaiye merdiveni ile doğum günü kutlama
Valinin görüntülü konuşması
Genel ve Detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 230 MB
MARDİN Gizem’in doğum günü pastası, itfaiye merdiveniyle ulaştırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, İtfaiye, Mardin, Güncel , Haber
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