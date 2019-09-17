Haberler » Güncel » Haber

Mardin'i gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü

AYDIN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini yerine gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü.

17.09.2019 10:03Mardin'i gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü
AYDIN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini yerine gören 40 Aydınlı öğrenci geri döndü.

Aydın Gençlik Merkezi organizesinde "Biz Anadolu'yuz" projesine Aydın'dan katılan 20 kız -20 erkek olmak üzere 40 genç, Mardin'den Aydın'a döndü. Gençleri karşılayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında Aydın'dan Mardin'e giden gençler, Mardin'in kültürel ve tarihsel özelliklerini keşfederek, güzel anılar biriktirdi. - AYDIN

Aydınlı, Mardin, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:18 FETÖ'nün finans yapısına operasyon
13:18 Albay Dere'den Başkan Ergün'e veda ziyareti
13:18 İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)
13:17 Yiğit pehlivanların efsane kıspet ustası-2
13:16 Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırıyı Taliban üstlendi
13:16 "Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı" Samsun'da başladı
13:16 - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin Katıldığı Mitingde İntihar Saldırısı- Kabil'de Patlama: 3 Ölü