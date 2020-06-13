MARDİN İdlib şehidi memleketinde toprağa verildi

İdlib şehidi memleketinde toprağa verildiSURİYE'nin İdlib kentinde teröristlerin zırhlı ambulansa düzenledikleri saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş İdris Mağat (28), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.

13.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:15
İdlib şehidi memleketinde toprağa verildi
SURİYE'nin İdlib kentinde teröristlerin zırhlı ambulansa düzenledikleri saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş İdris Mağat (28), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.
İdlib kentinde 5 Haziran günü teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş İdris Mağat, tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu. Şehit İdris Mağat'ın cenazesi, dün, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Midyat ilçesine gönderildi.
Şehit İdris Mağat için bu sabah saatlerinde Midyat ilçesinin kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş İdris Mağat'ın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Vali Yaman ve beraberindekiler, şehidin babası Abdulcelil Mağat ile annesi Saliha Mağat'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.
ŞEHİDİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şehit İdris Mağat'ın silah arkadaşlarıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. 2018 yılında çekildiği belirlenen görüntülerde şehit Mağat'ın, silah arkadaşlarıyla zırhlı bir aracın önünde sohbet edip, şakalaşması yer aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)-
MARDİN İdlib şehidi memleketinde toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Midyat, İdlib, Güncel, Haber

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