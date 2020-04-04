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(MARDİN)İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına...

(MARDİN)İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Fırat ve Dicle 1 yıl boyunca tablet almak için biriktirdikleri paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış...

04.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:24
(MARDİN)İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı
MARDİN - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki ikiz kardeşler Fırat ve Dicle 1 yıl boyunca tablet almak için biriktirdikleri paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Hayalleri olan tableti almak için 1 yıl boyunca kumbaralarında para biriktirdiklerini belirten Fırat ve Dicle Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya bağış yapma kararı aldı. Kardeşlerden Dicle Kaya, "Cumhurbaşkanımızın milli birlik ve dayanışma kampanyasına bağışlamak için kumbaramızda biriktirdiğimiz 1 yıllık tablet parasını bağışlamak istiyoruz" dedi.
Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçte devletin yanında olduklarını belirten Fırat Kaya ise "Bu zorlu süreçte devletimizin yanında olmak için paramızı devlete bağışlamak istiyoruz" diye konuştu.
Çocuklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya bağış yapmak istediklerini, kendisinin de bu süreçte çocuklarına destekte bulunduğunu belirten baba Faysal Kaya da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başlatmış olduğu kampanyaya çocuklarım 1 yıl boyunca biriktirdiği tablet paralarını bağışlayarak destek olmak istedi. Ben de onlara destek olarak devletimizin bu zorlu süreçte yanında olmak istedim" şeklinde konuştu.
Kumbaralarını açan Fırat ve Dicle kardeşler, bankaya giderek bağışlarını gerçekleştirdi. (MARDİN)İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları ’Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına...

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Dicle, Fırat, Genel

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(MARDİN)İkiz kardeşler, tablet almak için topladıkları paraları 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına...
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