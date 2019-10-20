Haberler » Güncel » Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

MARDİN Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

20.10.2019 18:36Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

MARDİN Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.



Kızıltepe, Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:03 Mardin'de zincirleme kaza: 1 ölü, başsavcı ile 6 kişi yaralı
19:02 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
19:02 Şırnak ve Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara
19:00 Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi
19:00 İlk 4 sandıktan Çebi çıktı
19:00 Hindistan'da Babri Camisi anlaşmazlığı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık 17 yıl öncesinin Türkiye'si değildir"
20.10.2019 19:03:58