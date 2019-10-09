Haberler » Güncel » Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil

Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar yarın tatil edildi.

09.10.2019 21:20Mardin'in 2 ilçesinde okullar yarın tatil

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından güvenlik önlemleri kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesinin 2 mahallesindeki okullar yarın tatil edildi.

Suriye sınırındaki Nusaybin ilçe merkezi ile Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede okullar, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında yarın tatil edildi. Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nusaybin merkez ilçemiz ile Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt ile Akdoğan mahallelerinde 10 Ekim günü 1 gün süreyle okullar tatil edilmiştir" denildi.



Kızıltepe, Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:04 Şans Topu çekildi (2)
22:04 60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah
22:03 "Uyum Mahalle Buluşmaları"
22:02 Kılıçdaroğlu erdoğan arayıp bilgi verdi
22:01 Dış basın 'barış pınarı harekâtı'nı son dakika olarak verdi
22:01 Muğla 60 yıllık evli çifte, kızlarından sürpriz temsili nikah
22:01 60 yıllık evli çifte kızlarından sürpriz temsili nikah
9.10.2019 22:06:31