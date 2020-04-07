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Mardin'in 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

07.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:27
Mardin'in 3 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Mardin 'in Dargeçit ilçesine bağlı 3 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince saat 23.00 itibarıyla Dargeçit'in kırsal Harmanlı, Kısmetli ve Karagöl Mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa
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