Mardin'in Derik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Mülkiye...

Mardin
'in Derik
ilçesinde, belediye başkanlığını HDP
adayı Mülkiye Esmez
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mülkiye Esmez 14 bin 990, AK Parti
adayı Şeyhmus Necimoğlu
6 bin 654, CHP
adayı Orhan Çaplık
422 oy aldı.
Esmez'in öz geçmişi
Esmez, 1975 yılında Mardin'in Derik ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezunu olan Esmez, 2013 yılında Derik'te HDK kurucuları arasında yer aldı. Mülkiye Esmez, 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye meclis üyeliğine seçildi.
Mülkiye Esmez, Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Derik, Güncel
Kaynak: AA