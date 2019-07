HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'in Yeşilli ilçesinde üretilen "Napolyon" cinsi kirazın büyük kısmı pazara inmeden dalındayken talep görüyor.İlçede bu yıl 3 bin dekar alanda üretimi yapılan Napolyon kirazında bin ton rekolte bekleniyor. Yüksek rekolte beklentisinin heyecanıyla günün ilk ışıklarında bahçelerde ailece başlayan hasat öğle saatlerine kadar süren tatlı bir telaşa dönüşüyor.Aylar öncesinden gelen talepleri karşılamaya çalışan üreticiler, özenle topladıkları kirazları kasalar halinde sipariş aldıkları adreslere gönderiyor."Kiraza pazar aramaya gerek yok"Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AA muhabirine, ilçede 21 yıl önce tadımlık olarak yetiştirilen kirazın bugün geçim kaynağına dönüştüğünü belirterek, 5 köy ve ilçe merkezindeki 5 mahallede üretim yapıldığını söyledi."20 sene evvel bu işe başladığımızda kimseye inandırıcı gelmemişti. Fakat bugün lezzeti, verimi güzel olan bu meyve türümüz inşallah bölgede daha fazla yayılacak. Kirazımız lezzetiyle dünya kalitesinde." diyen Demir bu yıl bin ton rekolte beklediklerini her yıl bu rakamın katlanarak 15 bin tona ulaşmasını beklediklerini aktardı.Demir, kirazın doğal ortamda, susuz yetiştirildiğini dile getirerek, "Susuz yetişen bütün meyvelerimizin lezzeti farklı olur. Kirazımız da öyle. Kirazın bu sene tasarruf tedbirlerini dikkate alarak festivalini yapmadık. Seneye inşallah '15. Kiraz Festivali'ni gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kiraz festivalini uluslararası boyutta olacak şekilde tertipliyoruz." diye konuştu.İlçede üretilen kirazın iç ve dış piyasada yaygınlaşmasının çabası içinde olacaklarına işaret eden Demir, şunları kaydetti:"Bölgemizde yetişen kiraza pazar aramaya gerek yok. Kirazımızın yüzde 90'ı aşkını dalında satılıyor. Bir tadan bir daha tatmak istiyor. Birçok alıcı tarlada ürünü birinci elden alıyor. Kirazımız üreticiden 5-6 liradan çıkıyor, 6-7 liradan piyasada satılıyor.""Dalında satılıyor"Kiraz üretimi yapılan Koyunlu köyü muhtarı Çetin Ökmen, kalitesiyle, lezzetiyle ünlü kirazda hasadın sürdüğünü belirtti."Köyümüzde yetişen kirazlar festivallerde her zaman birinci seçilirdi. Ne gübre ne su veriyoruz. Tamamen organik yetişiyor." ifadelerini kullanan Ökmen, başta Ankara, İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye 'nin her bölgesine kiraz gönderdiklerini aktardı.Ökmen, "Birçok çeşit yetişiyor. Ama en güzeli Napolyon çeşidi. Bu çeşide her yerden talep geliyor. Dalında satılıyor. Pazara inmiyor, direkt adrese teslim gidiyor. Köyümüzde yaklaşık 200 ton ürün çıkıyor." dedi.Köye dönüş noktasında devletin birçok destek sunduğuna dikkati çeken Ökmen, vatandaşlara köylerine dönerek bu tür organik ürünleri üretmeleri çağrısında bulundu."Bu sene verim iyi"45 yıllık kiraz üreticisi Sabri Erdoğan da ilçede yetişen kirazın hasadın ardından tüm Türkiye'ye sipariş ile gönderildiğini aktardı.Yeşilli'nin kirazının meşhur olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İlaç, gübre, su vermiyoruz. Doğal yetişiyor. O nedenle tadı çok güzel. Bu sene verim iyi. Türkiye'nin her yerinden sipariş var. Dalındayken sipariş geliyor, her yere gönderiyoruz. Bu bahçedeki kirazın hemen hemen hepsi satılmış." şeklinde konuştu.Üreticilerden Nuri Ökmen, kirazın kalitesiyle ve lezzetiyle herkesi cezbettiğini söyledi.Sabah saat 04.00'te hasada başladıklarını anlatan Ökmen, sipariş üzerine Türkiye'nin farklı illerine kiraz gönderdiklerini aktardı. Ökmen, "Bilhassa da Antalya'ya gönderiyoruz. Turistlere ikram ediyorlar." ifadesini kullandı.Hasat yapan Muhsine Erdoğan, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de kirazın kalitesi ve veriminden memnun olduklarını belirtti.