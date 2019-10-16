Haberler » Güncel » Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

16.10.2019 16:36Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara
Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04 Edremit'te kadın cinayetlerinin son bulması için oturma eylemi
19:03 Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü
19:02 Liseli Cüneyt, kendini astı
19:00 "Irak hükümeti ülkeyi PKK'dan temizlemeli"
19:00 Antalya'da uyuşturucu operasyonu
19:00 Kahramanmaraş'ta Avustralya Büyükelçiliği desteğiyle kodlama atölyesi açıldı
18:59 Della miles'ten, suriye sınırında mehmetçiğe destek
16.10.2019 19:06:37