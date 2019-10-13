Haberler » Güncel » Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi

Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

13.10.2019 02:50Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
Mardin Valiliği, Nüsaybin ilçesinin tümü, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin'İn sınır ilçelerinde eğitime ara verildi. Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nüsaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. - MARDİN

Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:35 Dha dış -kürt şahinleri tim komutanı: pkk'nın zulmünü bitireceğiz
02:50 Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi
01:56 Ekvador Devlet Başkanı'ndan askere başkentte kontrolü sağlama emri
01:05 Altındağ'da mehmetçik için 'dua' gecesi
01:03 Altındağ'da mehmetçik için 'dua' gecesi
01:02 Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
01:02 Mali'de Batılı üslerin varlığına gösterilen tepkilerin dozu artıyor
13.10.2019 03:53:50