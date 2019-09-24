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Mardin'in suriye sınırına askeri sevkiyat

Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyatDİYARBAKIR'dan Mardin'de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

24.09.2019 23:58
Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat
DİYARBAKIR'dan Mardin'de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin'de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin'e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin'deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Mardin'in suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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