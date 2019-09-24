Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Diyarbakır'dan Mardin'de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin'e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin'deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

ERDOĞAN ASKERİ HAREKATA İLİŞKİN "HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York ziyareti öncesi havalimanında düzenlediği basın toplantısında Fırat'ın doğusuna olası askeri harekata ilişkin, "Sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde şu anda terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Yani YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır" mesajını verdi.