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Mardin'in yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Mardin'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

01.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:36 Mardin'in yeni yılın ilk bebekleri doğdu
'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Merkez ilçesinde özel bir hastanede ve Hatice Yiğit çiftinin saat 00.00'da dünyaya gelen 2 kilo 900 gram ağırlığındaki bebeklerine "Emirhan", aynı hastanede Abdülkerim ve Gurbet Öncül çiftinin ise saat 00.02'de 3 kilo 200 gram dünyaya gelen kız çocuklarına "Türkan" ismi verildi.
Emirhan bebeğin babası Fırat Yiğit, yeni yılda baba olma mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çocuğumuz 2020'de doğdu. Saniyelerle dünyaya geldi. Allah herkese böyle mutluluk nasip etsin. Çok güzel bir duygu." dedi.
Türkan bebeğin babası Abdülkerim Öncül de üçüncü kez baba olma sevincini yeni yılın ilk dakikalarında yaşadığını dile getirdi.
Mardin Devlet Hastanesi'nde de Selva ve Şerif Oruk çifti, normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu.

Anne Oruk, "Yeni yılda geldiği için sevindik, çok şükür. Adını Emirhan koyduk." dedi.
Vali Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül tarafından yeni yılda dünyaya gelen bebeğe çeşitli hediyeler verildi.

Hatice Çarpar, Artuklu, Mardin, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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