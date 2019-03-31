Mardin'in Yeşilli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre Saadet Partisi Adayı...

Mardin
'in Yeşilli
ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi
adayı Enver Sağlam
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Enver Sağlam 3 bin 386, AK Parti
adayı Hayrettin Demir
3 bin 339, BTP adayı Tamer Boztepe
183 oy aldı.
Sağlam'ın özgeçmişi
İlk ve orta öğrenimini Yeşilli'de, liseyi Mardin'de tamamlayan Sağlam, bir dönem Yeşilli Belediye Başkanlığı, bir dönem belediye meclis üyeliği, 2 dönem de il meclis üyeliği yaptı.
Sağlam, evli ve 5 çocuk babası.
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Kaynak: AA