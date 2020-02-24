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Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-1

İran'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altındaMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

24.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:03
'dan gelen Türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında
MARDİN'in ilçesinde, İran'dan gelen ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye giden Türk şoför, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
TIR şoförlüğü yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan şoför, İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle prosedür gereği gözlem altına alındı. Tetkikleri yapılan şoför için 14 günlük gözlem süresi başladı. Şoförden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Bu arada, hastanede çalışanları ve hastaneye gelenlerin maske taktıkları görüldü.
Mardin iran'dan gelen türk şoför, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında-1

Kızıltepe, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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