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MARDİN İş insanından memleketi Derik'e 15 bin maske

İş insanından memleketi Derik'e 15 bin maskeİŞ insanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesinde 15 bin maske yardımı yaptı.

19.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:08
İş insanından memleketi Derik 'e 15 bin maske
İŞ insanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, memleketi Mardin 'in Derik ilçesinde 15 bin maske yardımı yaptı.
Tekstil alanında faaliyet gösteren firma sahibi iş insanı Prof. Dr Aydın Ayaydın, memleketi Mardin'in Derik ilçesine 15 bin maske yardımı yaptı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Necdet Ayaydın, Edirne'deki fabrikalarında günde 100 bin maske ürettiklerini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı'na 1, 5 milyon maske bağışı da yapacaklarını söyledi. Ayaydın, memleketlerine destek olmak için 15 bin maske ulaştırdıklarını ifade ederek, "Doğup büyüdüğümüz baba ocağımız Derik'i unutmadık. Derik'te sağlık çalışanları ve halkın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ilk etapta 15 bin maske yolladık. Bunun devamı da gelecek" dedi.
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Ayaydın ailesinine yaptıkları maske desteğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Derik ilçemize daha önce bir öğretmenevi, 24 derslikli bir ilkokul ve bir cami yaptıran Derikli hemşehrilerimiz Ayaydın ailesi, koronavirüs salgınında da hemşehrilerini ve sağlık çalışanlarını unutmadı. İlçemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Derik'e olan katkıları artarak devam eden aile büyüğü Prof. Dr. Aydın Ayaydın şahsında Necdet Ayaydın, Uğur Ayaydın ve Erdal Ayaydın ailesine Derik halkı adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.
Ekipler tarafından maskeler, ilçe halkına ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı. MARDİN İş insanından memleketi Derik’e 15 bin maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Necdet Ayaydın, Aydın Ayaydın, Mardin, Derik, Güncel
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