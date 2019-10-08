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Bu kez de kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü.O anlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

08.10.2019 10:14

Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

Bu kez de kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler

Nusaybin, Mardin, Dicle, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

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