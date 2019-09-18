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Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu

Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulunduMARDİN'in Derik ilçesinde definecilerin yaptığı kaçak kazı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500 yıllık mozaik ortaya çıktı.

18.09.2019 19:17
Kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaik bulundu
MARDİN'in Derik ilçesinde definecilerin yaptığı kaçak kazı sırasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1500 yıllık mozaik ortaya çıktı.
Kırsal Göktaş Mahallesi'nde 4 ay önce kaçak kazı yapıldığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, ortaya çıkarılan mozaiği fark edip, Mardin Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen müze çalışanları, yaptıkları ilk incelemede mozaiğin Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğunu değerlendirdi. Mozaiğin bulunduğu bölge Müze Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Göktaş Muhtarı Barış Yaşar, bu bölgenin eski bir yerleşim alanı olduğunu ifade ederek, mozaik bulunmasının ardından bu alanda uzmanlarca kazı çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.
Mardin kaçak kazıda roma dönemine ait mozaik bulundu

Jandarma, Derik, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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