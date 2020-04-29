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MARDİN Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti

Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar ettiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı.

29.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:29
Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı. Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye koronavirüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı. MARDİN Kadınlar, kumar oynayan eşlerini ihbar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızıltepe, Güncel, Haber

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