01.07.2019 13:18
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MARDİN Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi

Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdiMardin'in Derik ilçesinde, 2 kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi
Mardin 'in Derik ilçesinde, 2 kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının, yumrukla düşürdüğü yaşlı kadını saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı.
Olay, cumartesi günü, Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen genç ve yaşlı 2 kadın arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Birbirine bağıran kadınların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan biri, kavgayı görüntüledi. Görüntülerde, genç kadının, yaşlı kadını yumruklayıp, yere düşürdüğü ve saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı. Genç kadının ise bir süre sonra yanlarındaki başka kadın tarafından dövüldüğü görülüyor. Başı yere vurulan genç kadının, kısa süreli baygınlık geçirdiği, çevredekilerin araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı görüntülerde yer alıyor.MARDİN Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi
Kaynak: DHA
Mardin , Derik , Genç , Güncel

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