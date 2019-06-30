30.06.2019 21:50
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Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı

Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu.

Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
MARDİN - Mardin Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.Mardin Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
Kaynak: İHA
Kale , Mardin , Yerel

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