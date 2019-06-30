Mardin
Kalesi'nde otlar tutuştu... Kale duman içinde kaldı
MARDİN - Mardin
Kalesi'ndeki otlarda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.Edinilen bilgilere göre, Mardin
Kalesi'nin alt bölgesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber
vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.Yangın çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.