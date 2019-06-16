16.06.2019 17:11
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MARDİN Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem

Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlemSURİYE'nin Kamışlı kentindeki tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak, büyüdü.

Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki tarlalarda çıkan yangınlar, rüzgar nedeniyle hızla yayılarak, büyüdü. Mardin'in Nusaybin ilçesinden görülen alevlerin, Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı itfaiye 'alarm' konumuna geçti.
Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın batısında yer alan tarlalardaki kuru otların tutuşmasıyla başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede hasadı yapılacak buğday tarlalarına sıçrayan yangına, tarla sahipleri ve çevredekiler müdahale etti. Dumanlar, Mardin'in Nusaybin ilçesinden de görüldü. Yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimali nedeniyle Nusaybin'de itfaiye ekiplerinin 'alarm' konumuna geçtiği belirtildi.MARDİN Kamışlı'daki tarlalarda yangın, Türkiye'de önlem
Kaynak: DHA
Nusaybin, Mardin, Türkiye, Güncel

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